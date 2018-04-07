والدة الطفل زين توضح آخر تطورات حالته الصحية

07 أبريل 2018 - 06:52 م

كشفت رضوى موسى، والدة الطفل زين، عن آخر تطورات حالة زين الصحية بعد إصابته بالسرطان للمرة الرابعة.

وقالت عبر صفحته على "فيس بوك": "اليومان الماضيان كانوا صعبين للغاية، الجراحة التي أجراها زين لم تسر كما خططوا للأسف، ويبدو أن الورم سريع النمو وعدواني، لا يزال يتعافى ويتألم منه، لكن الأطباء قرروا إرسالنا إلى المنزل حتى يحصلوا على تقارير المرض ويكتشفون مسار العلاج".

وتابعت: "ولسوء الحظ يجب أن يأخذ العلاج مرة أخرى، فنحن لسنا متأكدين من أي نوع ولكننا نصلي وندعي. ونستمر في البقاء أقوياء ونتحلى بالصبر نطلب منكم ألا تتوقفوا عن الصلاة من أجل زين، أننا نمر بما مرنا به مرة أخرى كأمل أنه سيخترق مثل الثلاث مرات من قبل".







