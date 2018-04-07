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الإنتاج الحربي يتخطى طنطا بهدفين

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الإنتاج الحربي يتخطى طنطا بهدف «طارق»

المصريون

طنطا

الإنتاج الحربى

حقق فريق الإنتاج الحربي فوزًا مهمًا على طنطا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين، ونجح خالد قمر في تسجيل هدف التقدم للانتاج من ضربة حرة مباشرة فشل إسلام طارق حارس أبناء السيد البدوي في التصدي لها.

بعد الهدف ينشط لاعبو طنطا ويكثفون محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، ويحاول لاعبو الانتاج تعزيز التقدم، وبالفعل ينجح محمد محسن ليلة في تسجيل الهدف الثاني للصيوف في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العسكري بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني نشط طنطا وشن هجمات مكثفة، من أجل تقليص الفارق للعودة للمباراة، في حين تراجع الإنتاج نسبيا للتأمين الدفاعي مع اللجوء للهجمات المرتدة، لينتهي اللقاء بفوز الفريق العسكري بهدفين دون رد.

بتلك النتيجة يتوقف رصيد طنطا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر، في حين رفع الإنتاج رصيده إلى 43 نقطة يحتل المركز السادس.

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