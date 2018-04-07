أسباب تأجيل طرح 3 شركات كهرباء بالبورصة

07 أبريل 2018 - 07:23 م

قررت وزارة الكهرباء، تأجيل طرح 3 شركات كهرباء بالبورصة حتى عام 2022، وذلك بعد رفع الدعم نهائيًا عن أسعار الكهرباء.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في تصريحات صحفية، إنه لا يمكن طرح شركات كهرباء للاكتتاب العام بالبورصة، في ظل استمرار دعم الأسعار، والحصول على الكيلووات ساعة بسعر أقل من تكلفته.

وأوضح أن "الوزارة ستطرح 3 شركات في البورصة، تضم محطات كهرباء بنى سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة التي تنفذها شركة سيمنس بقدرة إجمالية 14.4 ألف ميجاوات واستثمارات 6 مليارات يورو، ولكن بعد تحقيق الاستقرار والتوازن المالي لقطاع الكهرباء، ورفع الدعم نهائيًا".

وأضاف:" رغم التشغيل التجاري لمحطات كهرباء البرلس، وبني سويف، والعاصمة الإدارية، المتوقع في مايو المقبل، لن تستطيع الوزارة طرح الشركات في البورصة، خاصة أن من يشترى الأسهم ينتظر الربح، ولن يتحقق في ظل استمرار الدعم لتقديم الخدمة بأقل من سعرها الحقيقي".

وتابع شاكر قائلاً: "لست سعيدًا برفع أسعار الكهرباء على المواطنين فى يوليو المقبل، ولكنها خطوة ضمن استراتيجية معلنة فى وقت سابق لتفادى الخسائر، وسداد مستحقات الشركات العاملة فى مشروعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وتقديم خدمات الكهرباء بأعلى قدر من الجودة والكفاءة".

وأشار إلى أن ثبات الأسعار وعدم زيادتها، فى يوليو المقبل، يستلزم وصول الدعم إلى 70 مليار جنيه، وهذا غير قابل للتطبيق، والخطة ستطبق ولكن القيم السنوية ستتغير من عام لآخر.

ووفقًا لاستراتيجية وزارة الكهرباء سيُرفع الدعم نهائيًا عن الأسعار فى العام المالى 2021-2022 مع استمرار دعم تبادلى من الشرائح كثيفة الاستهلاك للفئات الأقل ومحدودى الدخل، ويحاسب الأكثر استهلاكاً بقيمة أعلى من المحددة لدعم محدودى الدخل.

من جانبه، قال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن "قرار وزير الكهرباء بتأجيل طرح بعض شركات الكهرباء في البورصة المصرية لعام 2022هو قرار صائب لأنها شركات خاسرة الآن".

وأضاف الشريف لـ "المصريون": "قرار الوزير بالتأجيل 4 سنوات حتى تكون هذه الشركات قد حققت مزيدًا من الأرباح، لأنه بحالتها الآن لن يقوم أي مستثمر بشراء بعض أسهمها في البورصة المصرية لأنه لن يستفيد منها".

وأوضح أن "الدولة تمضي قدمًا في رفع الدعم عن قطاع الكهرباء حتى يتم رفعه نهائيًا، إلى أن تحقق شركات الكهرباء بعض الأرباح؛ إذ أن رفع الدم عن قطاع الكهرباء يقلل من خسائر الحكومة المصرية، لأن الكيلووات من الكهرباء يكلف الدولة كثيرًا حتى يصل مدعمًا إلى المستهلك المصري".