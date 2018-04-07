  • السبت 07 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:49 م
بحث متقدم
الدكتور محمد البرادعي

هل تستعين السلطة بـ «البرادعي» في هذا الملف؟

قناة الشرق

«جان» يكشف سر احتجاز العاملين بقناة «الشرق»

سعد الدين إبراهيم

سعد الدين إبراهيم يفجر مفاجأة عن المصالحة مع الإخوان

مرشحو الرئاسة السابقين

23 مرشحًا للرئاسية.. لم ينجح أحد

الكاتب الصحفي جمال سلطان

«سلطان»: المصالحة مع كيانات خارج نطاق الدولة مرفوضة

جفاف (أرشيفية)

حياة أو موت المصريين تتحدد خلال 30 يومًا

عماد أديب

دعوة «أديب» للمصالحة مع «الإخوان» بالون اختبار

أحمد قنصوة

محامي العقيد «قنصوة»: هذا ما حدث بشأن دعواه اليوم

الإعلامي سيد علي

سيد علي: حجب موقع «المصريون» ظلم كبير

عادل صبري

ترحيل «عادل صبري» إلى معسكر فرق الأمن

سيد علي: حجب موقع «المصريون» ظلم كبير

الحياة السياسية

الإعلامي سيد علي
الإعلامي سيد علي

عبدالله أبو ضيف

أخبار متعلقة
#

بتوقع قراء «المصريون».. عزوف شعبى عن الانتخابات الرئاسية

#

"الأرصاد": طقس الغد بارد.. والصغرى تسجل 13 درجة

#

جو اليوم معتدل والعظمى تسجل 28 درجة بالقاهرة

#

تعرف على درجات الحرارة

أكد سيد علي، الكاتب الصحفي والمذيع بقناة "الحدث اليوم"، أن حجب موقع "المصريون" الإخباري ظلم كبير للموقع، مشيرًا إلى أن الأخوين جمال ومحمود سلطان، ليسا إخوان مسلمين على الإطلاق.

وأضاف "علي"، خلال برنامجه "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن رئيس تحرير موقع "المصريون"، جمال سلطان، كان من أكثر الناس عداءً للجماعة، ولا يحبذ التعاون مع أعضاء الجماعة عبر موقعه.

وكان الباحث بمؤسسة "حرية الفكر والتعبير" محمد الطاهر، قال إن قائمة المواقع المحجوبة منذ مايو 2017 وحتى الآن في مصر تضم 497 موقعًا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إعلان الطوارئ بالقليوبية بسبب الحمى القلاعية
» اقتصادي: ديون مصر الخارجية لن تتراجع
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليجانيس
» «سلطان»: الإمارات أكثر دولة احتضنت الإخوان طوال 50 عامًا
» «زيدان» يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتليتكو
» رانيا محمود ياسين تقدم برنامج بـ«الفراعين»
» جلسة «باديكير» تُكلف مدافع الزمالك 30 ألف جنيه
» «بن سلمان» يكشف مصير العمالة الأجنبية بالسعودية
» ديربي مانشستر.. «اليونايتد» يخطف فوزًا مثيرًا من «السيتي»
» استقرار أسعار الأسمنت عند هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية