سعد الدين إبراهيم يفجر مفاجأة عن المصالحة مع الإخوان

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تركيا

الإخوان

المصريون

سعد الدين ابراهيم

قال سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات السياسية والإنمائية، إن فكرة المصالحة هي دعوة جاءت من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الموجودين في تركيا، مشيرًا إلي أنه لم يسعَ في هذا الاتجاه من ذاته.

وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة تليفونية في برنامج "حضرة المواطن" علي قناة "الحدث اليوم"، أنه أبلغ الإعلاميين وكافة المسئولين الذين يهمهم الأمر بالتفاصيل التي توصل إليها خلال اتصالاته مع قادة الإخوان في تركيا.

وأشار إلى أن أعداد جماعة الإخوان المسلمين تصل إلي 3 ونصف مليون إخواني، وأنه لا يخلو منزل في مصر من جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم يجب عقد مصالحة معهم.


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