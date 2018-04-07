» «زيدان» يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتليتكو

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أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدًا، والمقرر إقامتها على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس - كيكو كاسيا - لوكا

الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - مارسيلو - ثيو هيرنانديز

الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - ماركوس لورنتي - ماركو أسينسيو - إيسكو - كوفاسيتش

الهجوم: كريستيانو رونالدو - كريم بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز

وتم استبعاد من قائمة ريال مدريد كلًا من: ناتشو فيرنانديز - خيسوس فاييخو - أشرف حكيمي - داني سيبايوس - بورخا مايورال.


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