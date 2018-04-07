» إعلان الطوارئ بالقليوبية بسبب الحمى القلاعية

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الحمي القلاعية

الطب البيطرى

أفادت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل الوزارة للطب البيطري بالقليوبية، بأن المحافظة أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة مرض الحمى القلاعية بين المواشي عقب نفوق 7 بقرات بعد إصابتها بالمرض بقرية شبرا شهاب مركز القناطر الخيرية.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام جرايد" على قناة "العاصمة"، "إن الوضع تحت السيطرة، وأنه لا توجد أي خطورة وبائية جراء نفوق 7 بقرات بعد إصابتها بالحمى القلاعية بقرية شبرا شهاب مركز القناطر الخيرية".

وأضافت "أجهزة المديرية بمختلف إداراتها انتهت من المرحلة الثالثة من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، حيث تم تحصين 95 ألف رأس ماشية بمختلف مراكز المحافظة".

وأكملت أمل العسيلي: "هناك عمليات تحصين مجانية للمواشي"، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظات المجاورة في مجال المكافحة والتحصينات لمنع انتشار أي بؤر جديدة للإصابة.


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