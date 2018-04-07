18 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

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أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة ميمى عبد الرازق، قائمة اللاعبين الذين دخل بهم معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لخوض مباراة الأهلي غدًا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري العام.

ويستعد الفريق السكندري لمواجهة الأهلي، مساء غد الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

واختار المدير الفني 18 لاعبا لقائمة تلك المباراة وهم: المهدي سليمان واحمد يحيي و رجب بكار وياسر ابراهيم وعبد الله بكري و رجب نبيل ومحمود معاذ و محمود السيد واحمد حمص وأحمد نبيل مانجا وإسلام صالح وإبراهيم عبد القوي وطارق طه وناصر ماهر وأحمد تمساح و اوميد اوكيري وحسام حسن وبلال زكريا.


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