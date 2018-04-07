قداس القيامة ببنى سويف تجسيد للوحدة الوطنية

07 أبريل 2018 - 10:00 م

احتفلت جموع المسيحيين من ابناء محافظة بنى سويف بقداس عيد القيامة برئاسة الانبا غبريال مطران بنى سويف والبهنسا بحضور محافظ بنى سويف المهندس شريف حبيب واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف والمقدم عمرو محمد علي نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة والعديد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وعدد من رجال الدين الإسلامي من أعضاء بيت العائلة المصرية بالمحافظة

أكد الانبا غبريال مطران بنى سويف على صلابة الوحدة الوطنية ووحدة الصف لافتا الى أن جوهر الأديان السماوية يحض على التسامح والمحبة فيما ردد الشمامسة الترانيم والأناشيد الكنسية المرتبطة بعيد القيامة.

كما شهد محافظ بني سويف قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا برئاسة الأنبا اسطفانوس مطران ببا وسمسطا والفشن وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد القيامة المجيد.

وعلى الجانب الآخر اتخذت مديرية أمن بنى سويف التدابير الأمنية لتأمين الكنائس وتسيير الحركة المرورية منها وإليها بالإضافة إلى وضع حواجز مرورية لمنع السيارات من الاصطفاف أمام الكنائس.

وحرصت الاسر المسيحية على الاحتفال بالعيد داخل نادى المطرانية حتى ساعة متأخرة وتبادل الزيارات العائلية وقضاء العيد فى جو اسرى اضافة الى حرص العديد على حضور الترانيم الدينية التى تقيمها الكنيسة احتفالا بالعيد.