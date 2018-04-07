  • السبت 07 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:37 م
بحث متقدم
سد النهضة

"رسلان" يكشف أخطر معلومة بشأن سد النهضة

يوسف زيدان

محلل سياسي يفجر مفاجأة مدوية عن يوسف زيدان

عمرو أديب

رسالة نارية لـ "أديب" بعد فشل مفاوضات "النهضة"

المعارضة المصرية

هكذا سيرد «السيسي» على مطالب المعارضة

الدكتور محمد البرادعي

هل تستعين السلطة بـ «البرادعي» في هذا الملف؟

قناة الشرق

«جان» يكشف سر احتجاز العاملين بقناة «الشرق»

سعد الدين إبراهيم

سعد الدين إبراهيم يفجر مفاجأة عن المصالحة مع الإخوان

مرشحو الرئاسة السابقين

23 مرشحًا للرئاسية.. لم ينجح أحد

الكاتب الصحفي جمال سلطان

«سلطان»: المصالحة مع كيانات خارج نطاق الدولة مرفوضة

عماد أديب

دعوة «أديب» للمصالحة مع «الإخوان» بالون اختبار

قداس القيامة ببنى سويف تجسيد للوحدة الوطنية

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

كنائس وأديرة بنى سويف تحتفل بعيد القيامة

#

تخفيضات 15% بمعرض "أهلًا رمضان" في بني سويف

#

غلق 96 منشأة طبية غير مرخصة ببني سويف

#

سلفيو بنى سويف يدلون بأصواتهم فى الانتخابات

احتفلت جموع المسيحيين من ابناء محافظة بنى سويف بقداس عيد القيامة برئاسة الانبا غبريال مطران بنى سويف والبهنسا بحضور محافظ بنى سويف المهندس شريف حبيب واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف والمقدم عمرو محمد علي نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة والعديد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وعدد من رجال الدين الإسلامي من أعضاء بيت العائلة المصرية بالمحافظة
أكد الانبا غبريال مطران بنى سويف على صلابة الوحدة الوطنية ووحدة الصف لافتا الى أن جوهر الأديان السماوية يحض على التسامح والمحبة فيما ردد الشمامسة الترانيم والأناشيد الكنسية المرتبطة بعيد القيامة.
كما شهد محافظ بني سويف قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا برئاسة الأنبا اسطفانوس مطران ببا وسمسطا والفشن وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد القيامة المجيد.
وعلى الجانب الآخر اتخذت مديرية أمن بنى سويف التدابير الأمنية لتأمين الكنائس وتسيير الحركة المرورية منها وإليها بالإضافة إلى وضع حواجز مرورية لمنع السيارات من الاصطفاف أمام الكنائس.
وحرصت الاسر المسيحية على الاحتفال بالعيد داخل نادى المطرانية حتى ساعة متأخرة وتبادل الزيارات العائلية وقضاء العيد فى جو اسرى اضافة الى حرص العديد على حضور الترانيم الدينية التى تقيمها الكنيسة احتفالا بالعيد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أول رد من "الخارجية" بشأن فشل مفاوضات "النهضة"
» رد صادم لـ"محامي البلاغات" بشأن عودة "أبوتريكة"
» "أديب" يفتح النار على فاروق الباز لهذا السبب
» حياة أو موت المصريين تتحدد خلال 30 يومًا
» محامي العقيد «قنصوة»: هذا ما حدث بشأن دعواه اليوم
» مأساة رضيع بسبب 4 عمليات خاطئة بالتأمين الصحي
» أهلي جدة يتعادل سلبيًا مع الهلال
» اقتصادي: ديون مصر الخارجية لن تتراجع
» «سلطان»: الإمارات أكثر دولة احتضنت الإخوان طوال 50 عامًا
» «زيدان» يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتليتكو
» رانيا محمود ياسين تقدم برنامج بـ«الفراعين»

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية