رسالة نارية لـ "أديب" بعد فشل مفاوضات "النهضة"

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة أن يكون المصريين على علم ودراية بكل تفاصيل ملف سد النهضة، موجهًا رسالة إلى الحكومة، قائلا: "خدوا الناس معاكم".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت، أن الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة كان علامة فارقة، كاشفًا أن مصر أدلت بكل مطالبها في الاجتماع بوضوح، معقبًا: "الأمر مفيهوش هزار".
وأضاف "أديب" أن وزير الكهرباء كان في السودان لبحث الربط الكهربائي بين البلدين، منوهًا بأن مصر تحاول التحرك على كافة الأصعدة، مشددًا على أن الأولوية الأولى لمصر الآن هى المياه.

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