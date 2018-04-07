رسالة نارية لـ "أديب" بعد فشل مفاوضات "النهضة"

07 أبريل 2018 - 10:48 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة أن يكون المصريين على علم ودراية بكل تفاصيل ملف سد النهضة، موجهًا رسالة إلى الحكومة، قائلا: "خدوا الناس معاكم".



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت، أن الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة كان علامة فارقة، كاشفًا أن مصر أدلت بكل مطالبها في الاجتماع بوضوح، معقبًا: "الأمر مفيهوش هزار".

