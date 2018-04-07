التفاصيل الكاملة للربط الكهربائي بين مصر والسودان

07 أبريل 2018 - 10:54 م

بحثت مصر والسودان، اليوم السبت، استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين، ضمن توصيات اجتماع رباعي عقد قبل نحو شهرين.



جاء ذلك، وفق بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، في ختام مباحثات وزيري الكهرباء المصري محمد شاكر، والسوداني معتز موسى والتي استمرت يومين في العاصمة السودانية الخرطوم.



واتفق الوزيران، خلال المباحثات، على ضرورة استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين، واستعداد الطرفين للانتهاء من الخطوات اللازمة لذلك خلال الفترة المقبلة (دون تحديد إطار زمني، أو الإشارة لتلك الخطوات)، وعقد الجلسات الفنية لتفعيل الإجراءات، وفق المصدر ذاته.



وذكر البيان أن "المباحثات تأتي في إطار التاريخية والأزلية والاستراتيجية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، وتفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز العلاقات".



وأوضح البيان، أن الجانبين "استعرضا مختلف التطورات في البنية التحتية ذات الصلة بالإنتاج الكهربائي والطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات وبرامج التدريب للكوادر السودانية، وأبرز التطورات الدولية والإقليمية في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة".



كما بحثا "كيفية تعظيم الاستفادة المشتركة من التوجهات والمشروعات ذات الصلة، بحيث تصبح مصر والسودان نموذجا للتكامل وبما يحقق التنمية والاستقرار والتعاون بين البلدين"، بحسب البيان الذي لم يضف مزيدا من التفاصيل.



والأحد الماضي، أعلنت القاهرة، توقيع عقد تشغيل خط سياحي نهري يربط بين مدينتي "أسوان" (أقصى جنوبي مصر) و"وادي حلفا" (أقصى شمال السودان).



ويأتي ذلك بعد توصيات أصدرها الاجتماع الرباعي بين وزيري خارجية ورئيسي مخابرات مصر والسودان بالقاهرة، في فبراير/ شباط الماضي؛ لتذليل أية عقبات بين البلدين، وكان من بينها بحث الفرص المتاحة للملاحة النهرية، والربط الكهربائي بين البلدين.



وتمر العلاقات بين القاهرة والخرطوم حاليًا بحالة من الهدوء، لكنها تشهد من آن إلى آخر تباينات بسبب ملفات خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، وسد النهضة الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين سودانيين، وهو ما نفته مصر مرارًا.

