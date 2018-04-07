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تعادل الهلال والأهلي يؤجل حسم الدوري السعودي

الرياضة

الهلال السعودي
الهلال السعودي

المصريون ووكالات

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تأجل حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم، بتعادل المتصدر الهلال مع وصيفه الأهلي سلبيًا اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة والعشرين وقبل الأخيرة.
وفشل الهلال في تحقيق الفوز في المباراة وحسم اللقب لصالحه ليتأجل الكشف عن بطل الدوري للجولة الأخيرة.
كما فشل أهلي جدة في تحقيق فوز على أرضه ووسط جماهيره يضعه على القمة، ليقلب الترتيب بفارق نقطتين له بدلًا المركز الثاني بفارق نقطة خلف الهلال.
قدم الفريقان مباراة سريعة وقوية، وتبادلوا الهجوم السريع على المرميين وسط تألق كبير ولافت لحارسي المرمى والمدافعين.
بهذه النتيجة، واصل الهلال تصدر الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن أهلي جدة.
وللتتويج باللقب، يحتاج الهلال للفوز في الجولة الأخيرة بغض النظر عن نتيجة أهلي جدة، أو الخسارة مع خسارة أهلي جدة، والتعادل مع تعادل المنافس أو الخسارة مع تعادل الأهلي لتفوقه في المواجهات المباشرة.
بينما يحتاج أهلي جدة للتتويج، الفوز مع خسارة الهلال أو تعادله.
وفي الجولة الأخيرة يستضيف الهلال نظيره الفتح، فيما يستضيف الأهلي نظيره أحد.
ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 14 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما. 

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