"هاتريك" ميسي يقود برشلونة للاقتراب من لقب "الليجا"

07 أبريل 2018 - 11:04 م

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، اليوم السبت، فريقه للفوز على ضيفه ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).



أنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما ميسي في الدقيقتين 27 و32.



وحاول ليجانيس تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 68 عبر المغربي نبيل الزهر.



ومع حلول الدقيقة 87 نجح ميسي في تسجيل الهدف الثالث له ولفريقه ليخرج الفريق الكتالوني فائزًا بالثلاث نقاط.

