إصابة 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال

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مواجهات مع قوات الاحتلال

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أعلنت مصادر طبية في غزة إصابة ثمانية فلسطينيين بجروح اليوم السبت، في المواجهات المستمرة مع الجيش الإسرائيلي شرق القطاع لليوم التاسع على التوالي.
وذكرت المصادر أن حالة أحد الجرحى وصفت بالحرجة، والآخرين متوسطة.
واستشهد يوم أمس الجمعة سبعة متظاهرين واستشهد آخر متأثرًا بجراحه خلال مواجهات على أطراف شرق قطاع غزة. كما أُصيب أكثر من 1300 آخرين ثلثهم تقريبًا بالرصاص الحي.
وبلغ إجمالي القتلى الفلسطينيين 29 والمصابين أكثر من 3 آلاف منذ بدء تظاهرات قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 من الشهر الماضي في إطار "مسيرات العودة" الشعبية.

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