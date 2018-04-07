محلل سياسي يفجر مفاجأة مدوية عن يوسف زيدان

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شن فوزي الشافعي، المحلل السياسي والاقتصادي، هجوما ناريا على الكاتب يوسف زيدان،  موضحًا أنه يعتمد على مراجع إسرائيلية وشيعية، وأنه يدفع للقناة التي يظهر بها؛ لنشر أفكاره، مؤكدًا أنها عملية مدفوعة الثمن من إسرائيل وإيران.
وأضاف "الشافعي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc"، أن يوسف زيدان جاسوس إسرائيلي وإيراني، وممثل لإسرائيل وإيران في مصر، لافتًا إلى أن "ليفر مان" الإرهابي أرسل كلمات شكر ليوسف زيدان.
ودعا أمن الدولة بمراقبته، مؤكدًا أنها قضية أمن قومي، متابعًا: "كل أحاديثه كاذبة، ولازم حد يرد عليه، الإعلامي بيسيبه يغني لوحده".

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