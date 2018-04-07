"رسلان" يكشف أخطر معلومة بشأن سد النهضة

07 أبريل 2018 - 11:21 م

أكد الدكتور هاني رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر أثبتت أنها دولة عريقة، ومازالت رغم التعنت الإثيوبي مصرة على النهج التعاوني، مضيفًا أن موقفنا نقطة تحسب لها.



وأضاف "رسلان"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم" أن موقف مصر سيساعدها إذا اضطرت إلى حلول سياسية أو قانونية في محافل آخرى.

