أسطورة "مانشستر سيتي" ينحاز لصلاح ضد نجم فريقه

08 أبريل 2018 - 06:54 ص

انحاز شون جراتر - أسطورة مانشيستر سيتي الأسبق - للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ، ضد كيفن دي بروين لاعب السيتي ، مؤكدًا أن صلاح يستحق جائزة "لاعب العام" على حساب الدولي البلجيكي.



ويتنافس "صلاح" و "دي بروين" على جائزة لاعب العام نظرًا للأرقام المميزة والمتقاربة التي قدماها خلال هذا الموسم .



وقال "جراتر" لـ"بي بي سي" : "كنت هدافا لفريقي .. وأجلب له الفوز .. وأستطيع أن أقول لك أن وجود لاعب يحرز كل هذا الكم من الأهداف مع فريقه في أول موسم أمر لا يتكرر كثيرًا ".



وأضاف: "صلاح لم يسجل 20 أو 25 هدفا بل 38 .. انظروا إنه رائع .. أما دي بروين فهو يقدم مستويات رائعة أيضا مع السيتي ولكن ربما صوتي سوف يذهب لصلاح فيما يتعلق بجائزة لاعب العام ".







