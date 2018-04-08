  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:54 ص
بحث متقدم
مصطفى كامل السيد

انظروا لهذه الصورة لتعرفوا ما حدث في اجتماع سد النهضة

محمد صلاح

أسطورة "مانشستر سيتي" ينحاز لصلاح ضد نجم فريقه

.عكاشىة

تعرف على المذيعة التي يفاوضها عكاشة لتكون واجهة قناته

لعبة الحوت الأزرق

أكاديمي يكشف علاقة "الحوت الأزرق" بـ "داعش"

خالد رفعت

"عماد أديب بيدي قبلة الحياة للإخوان وقت احتضارهم"

سد النهضة

"رسلان" يكشف أخطر معلومة بشأن سد النهضة

يوسف زيدان

محلل سياسي يفجر مفاجأة مدوية عن يوسف زيدان

عمرو أديب

رسالة نارية لـ "أديب" بعد فشل مفاوضات "النهضة"

المعارضة المصرية

هكذا سيرد «السيسي» على مطالب المعارضة

الدكتور محمد البرادعي

هل تستعين السلطة بـ «البرادعي» في هذا الملف؟

مقتل وإصابة 6 في احتراق برج "ترامب"

عرب وعالم

حريق في برج ترامب
حريق في برج ترامب

متابعات

أخبار متعلقة
#

مقتل جنديين فرنسيين في انفجار لغم بمالي

#

ترامب يكشف حقيقة "قبلة المصعد"

#

27 قتيلاً ومصابًا فى هجوم على وحدة عسكرية بكابول

#

مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث لإطلاق النار بأمستردام

حريق في برج ترامب

قالت الشرطة الأمريكية إن شخصا قُتل وأصيب 5 آخرون بينهم 4 رجال إطفاء وذلك بعد اندلاع حريق ضخم في برج "ترامب" بنيويورك.

وأوضحت إدارة الإطفاء في نيويورك أنّ "الحريق كان صعبًا جدًا" من ناحية التعامل معه.

وأضافت أنّ رجال الإطفاء الأربعة أصيبوا بجروح "لا تهدّد حياتهم"، مشيرة إلى أن الحريق بات "تحت السيطرة".

وقالت شرطة نيويورك إنّ القتيل يبلغ السابعة والستين من العمر.

وبدأ الدخان يتصاعد من ناطحة السحاب، وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يمتلكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويُستخدم مقرًّا لمؤسسة ترامب، بينما كان السياح يلتقطون صورا للحريق.

وقال ترامب لاحقا إنّ الحريق قد تم إخماده، شاكرا لرجال الإطفاء "عملهم العظيم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل وإصابة 6 في احتراق برج "ترامب"
» باحث: هذا هو الحل الوحيد لأزمة سد النهضة
» «جان» يكشف سر احتجاز العاملين بقناة «الشرق»
» 23 مرشحًا للرئاسية.. لم ينجح أحد
» أمريكا تعاقب روسيا .. هذا ماحدث
» أول رد من "الخارجية" بشأن فشل مفاوضات "النهضة"
» رد صادم لـ"محامي البلاغات" بشأن عودة "أبوتريكة"
» "أديب" يفتح النار على فاروق الباز لهذا السبب
» حياة أو موت المصريين تتحدد خلال 30 يومًا
» محامي العقيد «قنصوة»: هذا ما حدث بشأن دعواه اليوم
» اقتصادي: ديون مصر الخارجية لن تتراجع

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية