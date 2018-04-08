» أسطورة ليفربول: غياب "صلاح" يؤكد هذا الأمر

08 أبريل 2018 - 11:03 ص

أشاد النجم العالمي روبى فاولر لاعب ليفربول السابق بمستوى اللاعب المصري محمد صلاح لافتًا إلى أن غيابه عن مباراة "إيفرتون" أمس تسبب في معاناة كبيرة للفريق وأسفر عن انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال روبى فاولر فى تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، "مباراة إيفرتون أظهرت معاناة ليفربول من الناحية الهجومية فى غياب محمد صلاح، ليفربول فشل فى إيجاد الحلول الهجومية للوصول إلى مرمى إيفرتون فى ظل غياب اللاعب المصري".

وأضاف: "يجب على يورجن كلوب المدير الفنى تجهيز بدائل هجومية قبل مباراة مانشستر سيتى المحدد لها بعد غد الثلاثاء، حال عدم مشاركة محمد صلاح، لم أر فريقا فى العالم يعانى هجومياً بسبب عدم وجود البدائل ولم أرى فريق يعتمد كلياً على لاعب وحيد لتسجيل الاهداف، انظروا إلى جوزيه مورينيو الذى يمتلك العديد من البدائل الهجومية فى مانشستر يونايتد لدرجة أننى أعتقد أحياناً أن مورينيو يجمع المهاجمين لتكملة ألبوم ملصقاته الشخصى لكأس العالم!".

وواصل أسطورة ليفربول تصريحاته قائلاً، "أعتقد أن ليفربول سيعانى أمام مانشستر سيتى حال عدم مشاركة محمد صلاح، وعلى كلوب البدء من الآن لتجهيز بديله".

والتقي أمس ليفربول وإيفرتون بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"،

وتعرض محمد صلاح لإصابة فى العضلة الضامة خلال مشاركته فى مباراة ليفربول ومانشستر سيتى التى أقيمت الأربعاء الماضى بملعب "آنفيلد" فى ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.

ويحل ليفربول ضيفاً على مانشستر سيتى بعد غد الثلاثاء بملعب "الإتحاد"، فى "إياب" الدور ربع النهائى من منافسات البطولة.