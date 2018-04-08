مفاجأة يكشفها سعد الدين إبراهيم عن إخوان تركيا

08 أبريل 2018 - 11:03 ص

أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، أن دعوته لإجراء مصالحة مع قيادات الإخوان في تركيا جاء بناء على طلب تلقاه من إخوان تركيا.

وقال "إبراهيم" خلال في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم": "أؤيد أي مصالحة في مصر بين فرقاء مختلفين لأن الدولة في مرحلة بناء ويجب أن يشارك الجميع في هذه المرحلة"، مشيرWا إلى أنه يجب طرح قضية المصالحة مع الإخوان في حوار مجتمعى، لكي يدلي كل شخص بدلوه.

وعن الاتهامات الموجهة له قال: "تعودت على ذلك، منذ 30 عامًا وفى النهاية القافلة تسير ومن يريد أن ينبح ينبح"، مؤكدًا أن الإخوان 700 ألف عنصر أقسموا على البيعة للمرشد".

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