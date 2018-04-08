» بالفيديو.. مفاجأة صادمة عن يوسف زيدان

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هاجم فوزي الشافعي، المحلل السياسي والاقتصادي، الكاتب يوسف زيدان والبرامج التي تستضيفه، قائلا: "زيدان يعتمد على مراجع إسرائيلية وشيعية، ويدفع للقناة التي يظهر بها؛ لنشر أفكاره، مؤكدًا أنها عملية مدفوعة الثمن من إسرائيل وإيران.

وأضاف "الشافعي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ال تي سي"، أن يوسف زيدان جاسوس إسرائيلي وإيراني، وممثل لإسرائيل وإيران في مصر، لافتًا إلى أن "ليفر مان" أرسل كلمات شكر ليوسف زيدان، حسبما قال.

وطالب المحلل السياسي والاقتصادي أمن الدولة بمراقبته، مؤكدًا أنها قضية أمن قومي، متابعًا: "كل أحاديثه كاذبة، ولازم حد يرد عليه، الإعلامي بيسيبه يغني لوحده".

 

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