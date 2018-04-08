  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:10 م
بحث متقدم
صورة الخبر

بالتفاصيل.. معاناة محمد صلاح في "تشيلسى"

سعد الدين إبراهيم

مفاجأة يكشفها سعد الدين إبراهيم عن إخوان تركيا

حفيد مؤسس جماعة الاخوان

حفيد مؤسس الإخوان متهم باغتصاب "معاقة ذهنية"

قصف دوما

مقتل 300 شخص في مجزرتين لقصف أمريكي روسي

البرادعي

تصريح ناري من البرادعي حول سوريا وغزة

الإعلامي محمد الغيطي

"الغيطى" يهاجم عماد أديب بشكل غير مسبوق

لطمية شيعية تتحول إلي حفل راقص

بالفيديو..لطمية شيعية تتحول إلي حفل راقص

حريق ببرج ترمب

ضحايا ومصابين في حريق ببرج ترامب

عكاشة: هذا هو خطأ السيسي في الصلح بين "مرتضى وشوبير"

رسالة "مرتضى" تثير أزمة لـ"شوبير" على الهواء

محمد صلاح

شاهد.. فيديو نارد لمهارة "صلاح" في الطفولة

تشكيل الزمالك ومصر المقاصة في مباراة اليوم

الرياضة

الزمالك
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تشكيل "المصري" أمام "مونانا" والقنوات الناقلة

#

مفاجأة..إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة

#

باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام الأهلي

#

«أشيمبونج» يقود هجوم الزمالك أمام الجيش

الفراعنة

القدماء المصريون

بسام الشماع

عالم المصريات

يلتقي في الخامسة من مساء اليوم الأحد فريق الزمالك مع مصر المقاصة على استاد السويس ضمن منافسات الـ31 من بطولة الدوري الممتاز.

وقرر إيهاب جلال المدير لنادي الزمالك الاعتماد على باسم مرسي في خط الهجوم في محاولة منه للتألق مجددًا واللحاق بقطار كأس العالم.

وجاء تشكيل الزمالك كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز

خط الوسط: محمود عبد العزيز - طارق حامد-محمد عنتر - عماد فتحي - أحمد مدبولي

خطالهجوم: باسم مرسي

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة:

حراسة المرمى :أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع :محمود وحيد - أحمد مودي - أحمد سامي - محمد التوني

خط الوسط:رجب عمران - إيريك تراوري - صلاح ريكو - صلاح عاشور

خط الهجوم: جون أنطوي - أحمد عبد الظاهر

 

الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 54 نقطة، حققهم من الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى 6 والهزيمة فى 7 مباريات، سجل خلالها اللاعبين 40 هدفًا وسكنت شباكه 25 هدفًا.

فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة حققهم من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 10 والهزيمة فى 11 مباراة، سجل لاعبيه 40 هدفًا وسكنت شباكه 42 هدفًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "القرموطي" لمطرب شهير: أقسم بالله حرام
» تشكيل الأهلي وسموحة في مباراة اليوم
» نفسي أتزوجها..ملكة جمال تسببت في مقتل أخي
» بالفيديو.. مفاجأة صادمة عن يوسف زيدان
» أسطورة ليفربول: غياب "صلاح" يؤكد هذا الأمر
» ضحية حفيد البنا تروي تفاصيل خطيرة عن اغتصابها
» موسي: أيمن نور تخلى عن عزة الحناوى
» شرط "السعيد" لرد الـ40 مليون جنيه للزمالك
» بالفيديو.. وصلة رقص لـ"شيرين" فى حفل زفافها
» انخفاض درجات الحرارة والعظمى تسجل 26 درجة
» فوائد لا تعلمها للشيكولاتة: تقي من السكتات الدماغية

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية