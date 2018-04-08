تشكيل الزمالك ومصر المقاصة في مباراة اليوم

08 أبريل 2018 - 11:26 ص

يلتقي في الخامسة من مساء اليوم الأحد فريق الزمالك مع مصر المقاصة على استاد السويس ضمن منافسات الـ31 من بطولة الدوري الممتاز.

وقرر إيهاب جلال المدير لنادي الزمالك الاعتماد على باسم مرسي في خط الهجوم في محاولة منه للتألق مجددًا واللحاق بقطار كأس العالم.

وجاء تشكيل الزمالك كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز

خط الوسط: محمود عبد العزيز - طارق حامد-محمد عنتر - عماد فتحي - أحمد مدبولي

خطالهجوم: باسم مرسي





بينما جاء تشكيل مصر المقاصة:

حراسة المرمى :أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع :محمود وحيد - أحمد مودي - أحمد سامي - محمد التوني

خط الوسط:رجب عمران - إيريك تراوري - صلاح ريكو - صلاح عاشور

خط الهجوم: جون أنطوي - أحمد عبد الظاهر

الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 54 نقطة، حققهم من الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى 6 والهزيمة فى 7 مباريات، سجل خلالها اللاعبين 40 هدفًا وسكنت شباكه 25 هدفًا.

فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة حققهم من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 10 والهزيمة فى 11 مباراة، سجل لاعبيه 40 هدفًا وسكنت شباكه 42 هدفًا.