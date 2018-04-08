باحث في عالم المصريات يكشف وجبات الفراعنة

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قال بسام الشماع، باحث في عالم المصريات، إن الطعام عند القدماء المصريين كان يطلق عليه "وينموت"، موضحًا أنه عثر على أسماء الوجبات التي كان يتناولها الطبقة الأقل ثراءً عند المصريين القدماء محفورًا على مقبرة إحدى السيدات.

وأشار "الشماع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الأحد، إلى أن الغذاء كان عندهم عبارة عن سمان مطهي، وطاجن حمام، وأسماك مطبوخة، موضحًا أنهم كانوا يحفظون الأسماك بالملح.


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