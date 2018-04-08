خبير: البيان 18 للقوات المسلحة يعكس قرب انتهاء العملية الشاملة

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علق العقيد حاتم صابر، الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي، على بيان القوات المسلحة رقم 18 بخصوص العملية الشاملة سيناء 2018، قائلاً إن أهم ما جاء في البيان هو العمل على تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية التي استقرت في شبه جزيرة سيناء منذ عام 2011 وهو ما أدى إلى تكدس وتخزين الأسلحة واستيطان الإرهابيين وبالتالي تدميرها يساهم كثيرا في القضاء عليهم.

وأضاف صابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC "، اليوم الأحد، أنه مع كل بيان جديد تتناقص الأهداف الخاصة بالقوات الجوية ما يشير إلى النجاح الكبير للعمليات وتحقيقها أهدافها واستمرار فرض السيطرة على ارض سيناء.

وأشار العقيد حاتم  صابر، الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي  إلى استمرار فرض السيطرة على كل الاتجاهات الإستراتيجية مع ضبط المشتبه بهم وتقديمهم للفحص الأمني وجميع الأدلة تعكس اقتراب القضاء على الإرهاب.

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