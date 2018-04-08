» "القرموطي" لمطرب شهير: أقسم بالله حرام

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عمرو دياب

النهار

جابر القرموطى

شيرين

  سخر الإعلامي جابر القرموطي، من خبر زواج المطربة شيرين عبد الوهاب من المطرب الشاب حسام حبيب، قائلا: "أخيرا أنجزنا السد الأول".

 وطالب"القرموطي" خلال برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار" الفنان عمرو دياب بأن يحسم موقفه من الشائعات التي انتشرت مؤخرا بشأن زواجه من الفنانة الشابة دينا الشربيني.

 وأضاف "القرموطي" موجهًا حديثه لعمر دياب  ودينا الشربيني: "بقول لعمرو دياب هو و دينا الشربيني الدور عليكم، عاوزين ننجز السد التاني بقى هذا المشروع القومي الجبار ، أنا اللي ماليش علاقة بالمجال ده زهقت من الأخبار اللي بقراها عن هذا الموضوع، متابعا:" حرام أقسم بالله حرام".

 

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