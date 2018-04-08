الدولة الناجزة والقضاء العادل

08 أبريل 2018 - 04:21 م

تطالعنا الاخبار باحكام للقضاء في دول مختلفة لاتراعي الا الحق والحق فقط , فالعدل اساس الملك,



ففي كوريا الجنوبية ذات الاقتصاد الصلب والتي يحقق اقتصادها قفزات مراثونية ،قضت المحكمة بسجن الرئيسة السابقة بارك غيون هاي 24 عاما، وألزمتها بدفع غرامة قيمتها نحو 17 مليون دولار بعد إدانتها في قضايا فساد أقصتها من منصبها.وأّذيع الحكم على الهواء ليكون نهاية المطاف لفضيحة الفساد التي هزت البلاد بعد إثارة موجات حادة من الاحتجاجات ضد سياسين ورجال أعمال في كوريا الجنوبية.



وفي البرازيل لم يشفع لجامع القمامة انه اصلح اقتصاد بلاده وقفز بها الي مصاف الاقتصاديات الكبري ولم تشفع له شعبيته الجارفة التي مازالت ترشحه للفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة من الحكم بسجنه والغريب أن رئيس الجمهورية -حسب التهم الموجهة له يتم رشوته بشقة ، رئيس الجمهورية لايستطيع ان يغترف شقة من بحر الكرم الرئاسي الواسع الا بالرشوة ، يالها من شعوب تقدر المال العام والمسئولية الوطنية!



"وبحسب أوراق القضية يمتلك الرئيس الأسبق ثلاث شقق، وقطعة أرض، وسيارتين وحسابين مصرفيين بهما ما يعادل 190 ألف دولار! وفي المجمل فإن قيمة جميع ممتلكات الرئيس السابق بالإضافة لأموال الحساب المصرفي تبلغ 4.3 مليون دولار وهي كما تري شديدة الضألة بالمقارنة باموال جميع الابرياء في بلادنا،

وفي الهند ايضا صدر حكم بحبس نجم بوليوود الممثل سلمان خان 5 سنوات لاصطياد نوع من الظباء الهندية النادرة، في عام 1998. ولم يحظي الحكم برضا الجمعيات والنشطاء العاملين في مجال حقوق الحيوان فطالبوا بتغليظ العقوبة لضمان عدم تكرار هذه الأمر. ولم يشفع للممثل انه كان " يؤدي دورا" أو يمثل ولم يشفع له كذلك انه له من المعجبين كثر.



واذا امعنا النظر في اخبار ماضية لوجدنا الكثير والكثير فرئيس امريكي يكذب علي شعبه , فيدفع منصبه ثمن لكذبه وفي اسرائيل فحدث ولا حرج عن سجن اهل الحل والعقد بتهم فساد وتحرش , فأولمرت حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.



ورئيس الحكومة السابق عيزرا فايتسمان تم الاكتفاء بعزله عن منصبه بعد أن ثبت تورطه بقضية فساد ، وتم الحكم بالسجن سبعة أشهر بحق رئيس الحكومة أرئيل شارون ، والرئيس موشيه كاتساف حكم عليه بسبع سنوات بقضايا جنسية وقضايا اغتصاب، ووزير المالية السابق أبراهام هيرشزون اتهم بالسرقة والاحتيال، وخيانة الأمانة وتبييض الأموال، فحُكم عليه بخمس سنوات وخمسة أشهر، وغرامة مالية كبيرة، ووزير الداخلية الحالي بحكومة نتنياهو أرييه درعي، أدين بتلقي رشاوى وبالاحتيال وخيانة الأمانة، وحكم عليه بثلاث سنوات .