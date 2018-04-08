قرار بضبط وإحضار نائب رئيس مجلس الدولة

08 أبريل 2018 - 04:39 م

قالت مصادر، إنه صدر قرار ضبط وإحضار، لنائب رئيس مجلس الدولة، المستشار "ب.س"، مقيم ببولاق الدكرور في القضية المتهم فيها بحيازة وتهريب طلقات نارية.

وكشفت المصادر، أن التحقيقات التي قامت بها نيابة الجيزة، أثبتت أنه خلال قيام شخص يدعى "ر.م.ح"، 26 سنة، ومقيم بمراغة بسوهاج، بتهريب كرتونة بداخلها 275 طلقة نارية، سقط في قبضة المباحث، وعند سؤاله خلال التحقيقات، اعترف بأن الذخائر النارية المضبوطة بحوزته، خاصة بالمستشار المذكور.

باستكمال التحقيقات مع المتهم اعترف بأن المستشار تدخل في وقت سابق، وساعده في الخروج من إحدى القضايا.

وحسب المصادر القضائية، فإن المستشار المتهم، سبق ضبطه في قضية سرقة سيارة، بمديرية أمن الإسكندرية.