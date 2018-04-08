  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:00 م
بحث متقدم
مذبحة بحر البقر

في ذكراها الـ48.. 6 معلومات عن مذبحة «بحر البقر»

الزمالك والمقاصة

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمقاصة

جيش الإسلام (أرشيفية)

تفاصيل صفقة «جيش الإسلام» مع النظام للخروج من الغوطة

أصحاب المعاشات ارشيفية

وقف حكم إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

مجلس الدولة

قرار بضبط وإحضار نائب رئيس مجلس الدولة

آمال فهمي

آمال فهمي.. قصة حياة وراء الميكرفون

شيخ الأزهر والبابا تواضروس

بالصور.. ماذا قال شيخ الأزهر لبابا الكنيسة؟

البرعي: دفاع «جنينة» دعم رجلاً شريفًا في مواجهة دولة

البرعي يكشف معلومة صادمة عن رواتب بعض الإعلاميين

مجزرة الكيماوي

الأزهر يرد على مجزرة الكيماوي بـ «دوما»

ترامب ومادلين أولبرايت

أولبرايت : أوقفوا ترامب قبل فوات الأوان

قرار بضبط وإحضار نائب رئيس مجلس الدولة

قضايا وحوادث

مجلس الدولة
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

نادي قضايا الدولة يهنئ رئيس نادي بني سويف

#

تأجيل دعوى إلغاء قرار حبس أحمد دومة انفرادياً

#

إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن"مرسى" للمفوضين

#

تأجيل دعوى خفض قيمة "كروت الشحن" لـ16 يناير

سلاح

مجلس الدولة

النيابة

ضبط وإحضار

قالت مصادر، إنه صدر قرار ضبط وإحضار، لنائب رئيس مجلس الدولة، المستشار "ب.س"،  مقيم ببولاق الدكرور في القضية المتهم فيها بحيازة وتهريب طلقات نارية.

وكشفت المصادر، أن التحقيقات التي قامت بها نيابة الجيزة، أثبتت أنه خلال قيام شخص يدعى "ر.م.ح"، 26 سنة، ومقيم بمراغة بسوهاج، بتهريب كرتونة بداخلها 275 طلقة نارية، سقط في قبضة المباحث، وعند سؤاله خلال التحقيقات، اعترف بأن الذخائر النارية المضبوطة بحوزته، خاصة بالمستشار المذكور.

باستكمال التحقيقات مع المتهم اعترف بأن المستشار تدخل في وقت سابق، وساعده في الخروج من إحدى القضايا.

وحسب المصادر القضائية، فإن المستشار المتهم، سبق ضبطه في قضية سرقة سيارة، بمديرية أمن الإسكندرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مذبحة الكيماوي في "دوما" .. شاهد ومشهود

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة بـ«إنفلونزا الخنازير» في أسوان
» الشوط الأول.. الزمالك يتعادل سلبيًا مع المقاصة
» طاقم تحكيم مغربي لمباراة المصري ومونانا
» تفاصيل صفقة «جيش الإسلام» مع النظام للخروج من الغوطة
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد
» غرفة السياحة: "بصمة الحج" قسمت ضهرنا
» آخر جرائم "الأسد".. هجوم بالكيماوي على "الغوطة"
» وفاة نجل رئيس اتحاد ألعاب القوي في حادث سير
» ياباني يحتجز نجله في قفص 20 عاما
» بالتفاصيل.. معاناة محمد صلاح في «تشيلسى»
» وفاة رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:24 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية