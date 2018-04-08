يقتل ابنته الرضيعة بسبب "بكائها"

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قتل

رضيعة

بلاغ

بكاء

والدها

تخلص  أب من ابنته الرضيعة البالغة من العمر شهرين، وذلك لإثارتها الضوضاء داخل المنزل جنوب محافظة الأقصر.

طلب الزوج "جمال.ع.ف"، 26عامًا، بقرية الكيمان بمركز إسنا، من زوجته "نهلة.ا.ع"، 24عامًا، تجهيز وجبة العشاء لتعود الزوجة وتفاجئ بابنتها "حواء" في حالة سيئة دون أن ينطق والدها بشىء حتى ذهبت بها للمستشفى وهناك لفظت الصغيرة أنفاسها الأخيرة.

 وأشارت أصابع الاتهام إلى الزوج، فقامت الزوجة بتحرير بلاغ ضده بمركز شرطة إسنا، تتهمه بقتلها، وانتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب محمد الجمل، رئيس المباحث لضبط وإحضار المتهم والد الطفلة.

"البنت كانت بتعيط".. بدأ والد الطفلة أقواله أمام النيابة العامة، لافتًا إلى خروجه من المنزل محاولاً تهدئتها لكنها لم تهدأ حتى ألقاها على الأرض وأصيبت في رأسها وتوفيت بعد وصولها للمستشفى.

وأكدت الزوجة، على عدم انضباط سلوكيات وتصرفات زوجها حيث يتمتم ببعض الكلمات غير المفهومة مما دفعها للشك فيه بقتل الصغيرة.


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