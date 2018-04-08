  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:58 م
بحث متقدم
مذبحة بحر البقر

في ذكراها الـ48.. 6 معلومات عن مذبحة «بحر البقر»

الزمالك والمقاصة

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمقاصة

جيش الإسلام (أرشيفية)

تفاصيل صفقة «جيش الإسلام» مع النظام للخروج من الغوطة

أصحاب المعاشات ارشيفية

وقف حكم إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

مجلس الدولة

قرار بضبط وإحضار نائب رئيس مجلس الدولة

آمال فهمي

آمال فهمي.. قصة حياة وراء الميكرفون

شيخ الأزهر والبابا تواضروس

بالصور.. ماذا قال شيخ الأزهر لبابا الكنيسة؟

البرعي: دفاع «جنينة» دعم رجلاً شريفًا في مواجهة دولة

البرعي يكشف معلومة صادمة عن رواتب بعض الإعلاميين

مجزرة الكيماوي

الأزهر يرد على مجزرة الكيماوي بـ «دوما»

ترامب ومادلين أولبرايت

أولبرايت : أوقفوا ترامب قبل فوات الأوان

تفاصيل صفقة «جيش الإسلام» مع النظام للخروج من الغوطة

عرب وعالم

جيش الإسلام (أرشيفية)
جيش الإسلام (أرشيفية)

وكالات

أخبار متعلقة
#

ربة منزل تقتل زوجها بعد نومه بمساعدة نجلها

#

رئيس البرلمان الألماني: يجب علينا التأقلم مع الإسلام

#

برشلونة يقترب من التعاقد مع «جريزمان»

#

إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية

سوريا

الغوطة

جيش الاسلام

دوما

أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري بأنه تم التوصل لاتفاق لإطلاق سراح كل "المخطوفين في دوما" لدى مسلحي المعارضة السورية الذين يسيطرون على مدينة دوما في الغوطة الشرقية مقابل خروج جيش الإسلام من المدينة.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الأحد عن مصدر مسئول قوله، إن مسلحي جيش الإسلام سيغادرون دوما إلى جرابلس في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا خلال 48 ساعة بموجب الاتفاق.

فيما قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي مقره في بريطانيا، لوكالة "رويترز"، إن جماعة جيش الإسلام تحتجز أكثر من 3500 أسير ورهينة في سجونها في دوما.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصدر أمني إن مقاتلي جيش الإسلام سيغادرون دوما على دفعتين خلال الساعات المقبلة.

واستعادت القوات الحكومية السورية السيطرة على كل الغوطة الشرقية تقريبا خلال هجوم عسكري مدعوم من روسيا بدأ في فبراير وأسفر عن بقاء دوما فقط تحت سيطرة مسلحي المعارضة، ويُقدر أن عشرات الآلاف يحتمون في المدينة المحاصرة.

وبعد هدوء استمر بضعة أيام بدأت القوات الحكومة قصف دوما من جديد يوم الجمعة، واتهم جيش الإسلام الحكومة السورية بشن هجوم كيماوي على دوما قالت منظمة إغاثة طبية ورجال إنقاذ إنه أسفر عن سقوط عشرات القتلى. ونفت الحكومة السورية شنها أي هجوم من هذا القبيل.

ويعد الهجوم على الغوطة من أدمى الهجمات في الحرب السورية الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1600 مدني.

وستعزز السيطرة على دوما الوضعين السياسي والعسكري للرئيس بشار الأسد لأنها تمثل استعادة أكبر جيب لمقاتلي المعارضة قرب دمشق.

ودأبت جماعات المعارضة المسلحة التي كانت تسيطر على الغوطة الشرقية على قصف أحياء دمشق بشكل شبه يومي خلال الأشهر القليلة الماضية مما تسبب في سقوط ضحايا ووقوع أضرار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مذبحة الكيماوي في "دوما" .. شاهد ومشهود

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة بـ«إنفلونزا الخنازير» في أسوان
» الشوط الأول.. الزمالك يتعادل سلبيًا مع المقاصة
» طاقم تحكيم مغربي لمباراة المصري ومونانا
» تفاصيل صفقة «جيش الإسلام» مع النظام للخروج من الغوطة
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد
» غرفة السياحة: "بصمة الحج" قسمت ضهرنا
» آخر جرائم "الأسد".. هجوم بالكيماوي على "الغوطة"
» وفاة نجل رئيس اتحاد ألعاب القوي في حادث سير
» ياباني يحتجز نجله في قفص 20 عاما
» بالتفاصيل.. معاناة محمد صلاح في «تشيلسى»
» وفاة رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:24 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية