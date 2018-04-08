» الشوط الأول.. الزمالك يتعادل سلبيًا مع المقاصة

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المصريون

الزمالك

المقاصة

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره المقاصة، بدون أهداف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب السويس، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري العام.

بدأ الفريقان المباراة بحذر من الفريقين، وحاول الزمالك استغلال الجبهة اليسرى من أجل الوصول لمرمى الفريق الفيومي، في حين اعتمد المقاصة على انطلاقات الثنائي فوافي وأنطوي، وبمرور الوقت تظهر خطورة الفريق الفيومي ويهدر أنطوي فرصة التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 14 من ضربة رأس مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي، قبل أن يتصدى حارس الفريق الأبيض من تسديدة لريكو.

وفي الدقيقة 28 ينقذ أحمد عادل عبد المنعم مرمى المقاصة من فرصة لباسم مرسي، وفي الدقيقة 34 يتصدى أحمد الشناوي لتسديدة قوية من محمود وحيد، وتتوالى محاولات الفريقين لتسجيل هدف التقدم في الوقت المتبقي لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.


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