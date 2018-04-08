» «ترامب» لـ«بشار الأسد»: ستدفع الثمن باهظًا

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بشار الأسد

ترامب

دوما

هجوم كيميائى

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس النظام السوري "بشار الأسد" بسبب مقتل عشرات المدنيين في هجوم كيميائي لمليشيات "الأسد" على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.

وفي تغريدة نشرها ترامب  اليوم، الأحد، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، قال: "قتلى كثيرون، بينهم نساء وأطفال، سقطوا جراء هجوم كيميائي مجنون في سوريا، والمنطقة، التي شهدت هذا الحادث الوحشي، معزولة ومحاصرة من قبل الجيش السوري، الأمر الذي يجعل الوصول إليها غير ممكن على الإطلاق للمجتمع الدولي".

وأضاف ترامب: "إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وروسيا وإيران يتحملون المسئولية عن دعم الحيوان الأسد، والثمن سيكون باهظًا".

وكرر ترامب استخدام كلمة "حيوان" في وصف الأسد للمرة الثانية خلال انتقاده لسلفه، باراك أوباما، وقال:"لو عبر الرئيس أوباما خطه الأحمر الذي رسمه على الرمل، لانتهت الكارثة السورية منذ وقت بعيد، ولولى الحيوان الأسد في غياهب التاريخ".

وكان "الدفاع المدني السوري"، المعروفة باسم "الخوذ البيضاء"، أعلنت عن مقتل عشرات المدنيين جراء استخدام قوات نظام "الأسد" وداعميه السلاح الكيميائي في مدينة دوما، في غوطة دمشق الشرقية.


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