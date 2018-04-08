القضاء ينصف «مرسى»

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القضاء

محمد مرسي

جنايات الجيزة

الرئاسية

انتخابات 2012

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بعدم جواز نظر الاستئناف في حفظ التحقيقات في قضية تزوير انتخابات الرئاسة عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقالت المحكمة، "إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى الصادرة من قاضي التحقيق".

كان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، قد تقدم ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة عام 2012، يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، بإعلانه رئيسًا للجمهورية على الرغم من أحقيته بالرئاسة طبقًا لإجمالي الأصوات التي حصل عليها، بحسب البلاغ.

وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق في اتهامات شفيق بالتزوير وتسويد البطاقات مسبقًا منذ 21 يونيو 2012.


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