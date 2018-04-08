«البدري» يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة

08 أبريل 2018 - 06:19 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: صبري رحيل، محمد نجيب، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور، أكرم توفيق، وليد سليمان.

خط الهجوم: أجايي، أحمد حمودي، مروان محسن.