» بالفيديو.. الزمالك يسقط أمام المقاصة

08 أبريل 2018 - 07:01 م

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام المقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب الجيش الثالث بالسويس، والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد الفريق الأبيض عند 54 نقطة يحتل المركز الثالث، في حين يرتفع رصيد المقاصة إلى 37 نقطى يحتل المركز الحادي عشر.

بدأ الفريقان المباراة بحذر من الفريقين، وحاول الزمالك استغلال الجبهة اليسرى من أجل الوصول لمرمى الفريق الفيومي، في حين اعتمد المقاصة على انطلاقات الثنائي فوافي وأنطوي، وبمرور الوقت تظهر خطورة الفريق الفيومي ويهدر أنطوي فرصة التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 14 من ضربة رأس مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي، قبل أن يتصدى حارس الفريق الأبيض من تسديدة لريكو.وفي الدقيقة 28 ينقذ أحمد عادل عبد المنعم مرمى المقاصة من فرصة لباسم مرسي، وفي الدقيقة 34 يتصدى أحمد الشناوي لتسديدة قوية من محمود وحيد، وتتوالى محاولات الفريقين لتسجيل هدف التقدم في الوقت المتبقي لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني يكثف الفريق الأبيض محاولاته لاستكشاف الطريق لمرمى أحمد عادل عبد المنعم، ولم تسنح أي فرص خطيرة للفريقين، ويدفع الجهاز الفني للزمالك بمحمود عبد العزيز بدلا من طارق حامد في الدقيقة 63، بعدما تعرض الأخير للإصابة.ويدفع الجهاز الفني للفريق الأبيض بأحمد مدبولي بدلا من عد الله جمعة لتنشيط الهجوم، ويجري إيهاب جلال التغيير الأخير للزمالك بالدفع بيوسف أوباما بدلا من عماد فتحي لتنشيط الهجوم.

وفي الدقيقة 75 يهدر باسم مرسي أخطر فرصة للفريق الأبيض من انفراد بالمرمى إلا أن المهاجم سدد الكرة بغرابة فوق العارضة، وبعدها يهدر أنطوي فرص التسجيل لأصحاب الأرض، ويدفع الجهاز الفني للمقاصة بوليد عادل وأحمد عبد الظاهر بدلا من هاني سعيد وجون أنطوي.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من الفريقين لتسجيل هدف الفوز، وينجح أحمد سامي في تسجيل هدف الفوز للفريق الفيومي في الدقيقة 93 من ضربة رأس لينتهي اللقاء بفوز المقاصة.