«جلال» لـ«لاعبي الزمالك»: «انتوا مش رجالة»

08 أبريل 2018 - 08:22 م

شن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هجومًا لاذعًا على لاعبيه، بعد الهزيمة أمام مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الـ31 من مسابقة الدوري العام.

وقام «جلال» بتوبيخ اللاعبين داخل غرفة الملابس، قبل مغادرته الملعب في سيارة خاصة ومعه الجهاز المعاون قائلاً:"انتوا مش رجالة وكسفتوني".

وكان المدير الفني أعلن استقالته رسميًا عقب تلقي الخسارة أمام مصر المقاصة بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع 28 من الدوري المصري، وتتعقد فرص الفارس الأبيض في المنافسة على المركز الثاني.