ياباني يحتجز ابنه 20 عامًا في قفص

08 أبريل 2018 - 08:54 م

احتجزت الشرطة اليابانية رجلًا يبلغ من العمر 73 عاما للاشتباه في أنه احتجز ابنه داخل قفص خشبي لمدة تتجاوز عشرين عاما.

وقال يوشيتان ياماساكي إنه احتجز ابنه، الذي يبلغ حاليا من العمر 42 عاما، لأنه يعاني من اضطرابات عقلية تؤدي إلى دخوله في نوبات عنف في بعض الأحيان.

وأوضح "يامساكي"، وفقا لمسؤولين أدلوا بتصريحات لشبكة "إن إتش كيه" اليابانية، أنه وضع القفص، الذي يبلغ ارتفاع مترا واحدا وعرضه أقل من مترين، في كوخ بجوار منزله في مدينة سندا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الابن أودع مكانا تابعا لهيئة الرعاية الاجتماعية غرب اليابان منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

واكتشفت السلطات احتجاز الابن في القفص بعد زيارة لمسؤول الرعاية الاجتماعية لمنزل ياماساكي، والذي أبلغ السلطات بحبس الرجل البالغ من العمر 42 سنة.

ويعتقد محققون أن الأب بدأ حبس ابنه في قفص ضيق منذ أن كان الفتى المريض عقليا في السادسة عشرة من عمره عندما أخذت أعراض الاضطرابات العقلية تتصاعد.

وقالت تقارير إن ياماساكي اعترف بحبس ابنه، لكنه أخبر السلطات بأنه كان يطعمه كل يوم ويسمح له بالاستحمام كل يومين.