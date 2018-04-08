» «أردوغان» يستنكر صمت الغرب حيال «مجزرة دوما»

08 أبريل 2018 - 08:55 م

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، ازدواجية الغرب وصمته أمام المجازر التي يرتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في مؤتمر اعتيادي لفرع حزب العدالة والتنمية في ولاية وان شرقي البلاد.

وأضاف أردوغان: "للأسف استُشهد أطفال بالغوطة الشرقية، أين أنت أيها الغرب؟ لماذا لا نسمع صوتك الذي كنت ترفعه عندما نقتل الإرهابيين في عفرين؟".

والسبت، قتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على مدينة "دوما" آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصدر طبي.