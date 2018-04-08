قانون سحب الجنسية يهدد إعلاميّ الإخوان بالخارج

08 أبريل 2018 - 09:02 م

فتحت عودة طارق عبد الجابر ورامي جان، الإعلاميين السابقين بقناة "الشرق"، الباب أمام عودة بعض الإعلاميين العاملين بقنوات محسوبة على جماعة "الإخوان المسلمين" بالخارج إلى أرض الوطن.

وقال الإعلامي سامي جمال الدين، الذي يعمل بقناة "الشرق"، إنه تلقى عرضًا ومعه الـ 9 المفصولين من القناة التي تبث من تركيا، في أعقاب الأزمة الأخيرة، لكنه رفض العرض.

في الوقت الذي قال فيه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن "مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، ينص على أن يتم سحبها عمن اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".

وأوضح بكري أن "العاملين بقناة الشرق من بين هؤلاء ومن المؤكد سيكون هناك إسقاط للجنسية عنهم، بعد صدور حكم قضائي بات ضدهم، وسيكونون من أوائل الصفوف التي تسحب منهم، قائلًا: "لا يمكن أن نتسامح بأن يدخل إلى مصر سالمًا من يحرض ضد الدولة، ونقول أنه قرر التوبة.. فهم أطلقوا تحريضًا يتساوى مع الرصاصة التي أطلقت في صدور المصريين ولابد أن ينالوا جزاء ما فعلوه".

وأوضح أن "الأيام القادمة ستشهد خروج مشروع قانون الجنسية، ومن سيشمل سحب الجنسية من الإعلاميين الذي يحرضون ضد الدولة ويمثلون خطرًا عليها".

وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن "الدولة لن تتسامح مع معارضي الخارج الذين أساءوا إليها".

وأضاف صادق لـ "المصريون": "قنوات الإخوان بالخارج بدأت تترنح إعلاميًا مع فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية، ما أضعف مصادر التمويل لهذه القنوات التي كانت تراهن على رحيل السيسي ونظامه من حكم مصر، ومع فوزه تبددت آمال معارضي الخارج ومموليهم".

وأوضح أن "الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الانهيار داخل قنوات الإخوان بالخارج بعد فقدان الدول المضيفة لها الأمل في عودة الإخوان مرة أخرى للحكم، وهذا الأمل تبدد مع فوز السيسي بولاية ثانية في حكم مصر".

وأشار إلى أن "العاملين بقنوات الإخوان الخارجية لا يمكنهم العودة إلى أرض الوطن ولن تتنازل الدولة عن محاسبتهم قانونًا عما اقترفوه في حق الوطن من تحريض ضد الدولة وأمنها حتى لا تكون الدولة ونظامها السياسي والأمني مستباحة في الخارج للجميع دون وجه حق".