» بالفيديو.. تشيلسي يتعادل إيجابيًا مع وست هام

08 أبريل 2018 - 09:06 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة تشيلسي أمام وست هام، التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى ختام منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

كان تشيلسي البادئ بالتسجيل عن طريق المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا فى الدقيقة 36 من زمن المباراة، بعد متابعته لرأسية زميله ألفارو موراتا ليضعها بقدمه فى المرمى.

ويعد هدف أزبيليكويتا فى شباك وست هام هو السابع لشراكته مع مواطنه ألفارو موراتا.

وفى الشوط الثانى نجح المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز فى خطف هدف التعادل لفريق وست هام بالدقيقة 73 من زمن المباراة، وهو الهدف الأول فى شباك البلوز خلال 4 مباريات على ملعب "ستامفورد بريدج".

بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده للنقطة 57 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتى وست هام فى المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة، ويتصدر مانشستر سيتى المسابقة برصيد 84 نقطة.