» الأهلي يتعادل سلبيًا مع سموحة

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سموحة، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري العام.

أجرى حسام البدري مدرب الأهلي تغييرات على تشكيل فريقه، بعد حسمه للقب الدوري، بالبدء بصبري رحيل ومحمد نجيب ومحمد هاني وأكرم توفيق ومروان محسن من البداية.

ودخل الفريق السكندري صاحب المركز الخامس المباراة، وهو يأمل في انتزاع النقاط الثلاث، من أجل الدخول في المربع الذهبي.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة بين الطرفين، ولم يشكل أيًا منهما خطورة على مرمى الأخر، لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الأهلي في التسجيل من محاولات لمروان محسن، وإسلام محارب الذي حل بديًلا، لكنهم فشلوا في ذلك، لينتهي اللقاء بالتعادل.

ورفع المارد الحمر رصيده عقب هذا التعادل إلى النقطة 79 في المركز الأول، كما وصل سموحة إلى النقطة 47 في المركز الخامس.



