» حقيقة الاستغناء عن العمالة في شركات البترول

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لم يتم الاستغناء عن العمالة في شركات البترول بعد طرح بعض الشركات في البورصة.
وأوضح سلطان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأحد، أن طرح شركات البترول في البورصة، من أجل جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد، وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر، وتوفير تمويل إضافى للشركات يُمكنها من التوسع فى مشروعاتها وإعادة الهيكلة، وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة فى إدارتها.
وأضاف "سلطان" أن قطاع البترول كبير، وبه اكتشافات كثيرة يمكن الاستفادة منها، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج لتوسعات كثيرة، مؤكدا أن ذلك الطرح يدعم قدرات الشركات على النمو، وتحسين أوضاعها.