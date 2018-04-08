"المسلماني" يكشف أخطر معلومة عن بقايا "داعش"

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قال الإعلامي أحمد المسلماني إن «داعش من 2014 إلى 2017 كان الصعود القوي للتنظيم، وفي 2018 بدأ الهبوط، وفي 2017 في الصيف هزم داعش في العراق، وفي الخريف هزم في سوريا، وسقطت عاصمة الإرهاب الموصل، وبعدها الرقة».
وأوضح «المسلماني»، في برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «دريم»، مساء الأحد، أن «ما بقي لدى داعش القليل، ولكن في الواقع أن تنظيم داعش لم ينته تمامًا، وبوتين قال إن التنظيم مازال لديه قدرة تخريبية عالية، وبعض المحللين قالوا إن التنظيم سيتجه إلى الشرق الأوسط وروسيا والصين، وهناك خلية داعشية تم كشفها في صربيا لتجنيد مسلمي صربيا، ونجد حادث دهس في ألمانيا».
وأضاف المسلماني أن «تنظيم داعش نسمع عنه من فترة لأخرى في دولة أوروبية، وهل هناك من يجمع بقايا داعش، والبعض يعتقد في ذلك، وحتى أن الجيوب المتبقية لداعش في سوريا مثل مساحة لبنان، وهناك محافظات في العراق مثل ديالي داعش تقوم فيها بكمائن لقتل المواطنين».
وتابع أن «التنظيم ترك الآلاف من الألغام في المنازل  والشوارع الجانبية والرئيسية، وإذا عاد السكان لمنازلهم سيموتون على الفور»، مؤكدًا أن «بقايا تنظيم داعش مازالت تشكل خطرًا كبيرًا».

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