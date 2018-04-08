» خبير يكشف آخر تطورات العملية الشاملة بسيناء

08 أبريل 2018 - 11:39 م

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية، أن العملية الشاملة سيناء 2018، تطهر سيناء من الإرهاب، والخارجين عن القانون، والمواد المخدرة، والعبوات الناسفة التي زرعتها الجماعات الإرهابية.



وأوضح "سالم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء الأحد، أن القوات المسلحة تؤمن بشكل جيد جميع الحدود المصرية لمنع التسلل منها أو هروب الجماعات الإرهابية من خلالها.

