» خبير يكشف آخر تطورات العملية الشاملة بسيناء

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المصريون ـ متابعات

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ماذا قال أول شهداء العملية "سيناء 2018" في آخر مكالمة له؟

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية، أن العملية الشاملة سيناء 2018، تطهر سيناء من الإرهاب، والخارجين عن القانون، والمواد المخدرة، والعبوات الناسفة التي زرعتها الجماعات الإرهابية.
وأوضح "سالم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء الأحد، أن القوات المسلحة تؤمن بشكل جيد جميع الحدود المصرية لمنع التسلل منها أو هروب الجماعات الإرهابية من خلالها.
وأشار "سالم" إلى أن القوات المسلحة توفر السلع الغذائية لسكان سيناء لصعوبة الأمر خلال العملية الشاملة، مشيرا إلى أن هناك سلعًا تقدم بالمجان لغير القادرين عليها.

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