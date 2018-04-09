رد ناري لـ"حماس" على تهديدات "أبو مازن"

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المصريون ـ متابعات

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عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية، الأحد، التي كشفت فيها عن أنه هدد قطاع غزة عبر المصريين في حال عدم سيطرته على كافة القطاعات فيه.
جاء ذلك وفق ما ألمحه المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، قائلا إن من يتخلى عن قطاع غزة فقد "مات ضميره وانتفت إنسانيته".
وكان عباس هدد باتخاذ إجراءات "وعدم تحمل المسؤولية تجاه الوضع في غزة".
 وأوضح برهوم في تصريح مقتضب، أن "غزة لا تمثل نفسها؛ بل غزة قضية شعب وضمير أمة وقصة حياة"، مؤكدا أن "من يتخلى عنها فقد مات ضميره وانتفت إنسانيته".
ورأى برهوم، أنه "يكفي أهل غزة شرفا، إنقاذهم لقضية فلسطين المحتلة، كلما شارفت على الضياع"، لافتا إلى أن "التاريخ سيسجل والشعب لن ينسى".
وكان عباس قال خلال كلمة له في افتتاح اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" برام الله: "زارنا وفد مصري قبل أيام وقلنا لهم بوضوح؛ إما أن نستلم كل شيء وتتمكن حكومتنا مع تسلم كل الملفات المتعلقة بإدارة القطاع من الألف إلى الياء بما فيها الوزارات والدوائر والأمن والسلاح، وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملة وإلا فلكل حادث حديث".
وأضاف: "وفي حال رفضوا طلبنا فلن نكون مسؤولين عما يجري هناك".
 ويشهد قطاع غزة المحاصر حالة توتر شديدة عقب قتل قوات الاحتلال 31 فلسطينيا وجرح نحو 3000 آخرين، وذلك منذ انطلاق فعاليات مسيرات العودة في الثلاثين من الشهر الماضي، وتستمر حتى 15 أيار/ مايو المقبل، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية.

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