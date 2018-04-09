رد ناري لـ"حماس" على تهديدات "أبو مازن"

وأوضح برهوم في تصريح مقتضب، أن "غزة لا تمثل نفسها؛ بل غزة قضية شعب وضمير أمة وقصة حياة"، مؤكدا أن "من يتخلى عنها فقد مات ضميره وانتفت إنسانيته".



ورأى برهوم، أنه "يكفي أهل غزة شرفا، إنقاذهم لقضية فلسطين المحتلة، كلما شارفت على الضياع"، لافتا إلى أن "التاريخ سيسجل والشعب لن ينسى".