عيّن برهامي مستشارًا لك بدلا من فاروق الباز الذي لا يفهم

09 أبريل 2018 - 05:23 ص

طالب المفكر السلفي سامح عبد الحميد حمودة بضرورة تعيين الدكتور ياسر برهامي - نائب رئيس الدعوة السلفية - مستشارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بدلًا من العالم فاروق الباز .



وقال "حمودة" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" بعنوان "برهامي مستشارًا للسيسي" : " الدكتور فاروق الباز لا يصلح أن يكون مُستشار الرئيس وأطالب بأن يكون الدكتور ياسر برهامي مُستشارًا للرئيس".



وأضاف: "استفز الدكتور فاروق الباز مشاعر المسلمين بتهجمه على أحكام منصوص عليها في القرآن مثل الحجاب والميراث ، وهو يكذب ويقول إن الحجاب ليس من الإسلام ، ويتعدى على الشرع والآيات القرآنية المُحكمة ويُطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث ، فهو يضرب في ثوابت الدين ، ولا يصلح أن يكون مستشارًا رئاسيًّا ، وهو يقول عن نفسه إنه (لا يفهم فى السياسة ، وإنه يفهم فى الصخور فقط) ، والذي لا يفهم في السياسة لا يصلح أن يكون مُستشارًا لحاكم دولة" حسب رأيه.



وأردف: "الدكتور ياسر برهامي طبيب وعالم شرعي وقيادي في حزب سياسي عملاق ، وقد أثبت برهامي حرصه على الدولة المصرية وتوطيد دعائمها واستقرارها وبناء مستقبلها والحفاظ على مؤسساتها ، وظهر ذلك جليًّا في مواقفه الداعمة للدولة ، خاصة في الانتخابات الأخيرة" حسب رأيه.