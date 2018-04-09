  • الإثنين 09 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:43 ص
بحث متقدم
أديب

يوسف الحسيني يقتحم استوديو "أديب" لسبب غير متوقع

محمد صلاح

منافس "صلاح" على لقب الهداف: لا أستطيع إيقافه

الإبراشي

الإبراشي: قدمت خدمة لحفيد حسن البنا بما فعلته أمس

برهامي

عيّن برهامي مستشارًا لك بدلا من فاروق الباز الذي لا يفهم

لعبة الحوت الأزرق

التفاصيل الكاملة لآخر ضحايا "الحوت الأزرق"

حماس

رد ناري لـ"حماس" على تهديدات "أبو مازن"

تنظيم داعش

"المسلماني" يكشف أخطر معلومة عن بقايا "داعش"

عمرو أديب

"أديب": "احنا عار وفي الدرك الأسفل من الإنسانية"

أعضاء الحركة المدنية

«الحركة المدنية» تدعو لحوار مجتمعي حول 9 تحديات

مرسي

القضاء ينصف «مرسى»

حسب رؤية البعض

الإبراشي: قدمت خدمة لحفيد حسن البنا بما فعلته أمس

آخر الأخبار

الإبراشي
الإبراشي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تكريم مراسل "المصريون" في احتفالية اليوم العالمي للتوحد

#

"أبو المجد" يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى النساء الجامعي

#

كبير الأقباط فاجأ الإخوان بهذا الأمر؟

#

شهادة صادمة لـ «الزعفراني» عن «الإخوان»

الإبراشي

حفيد حسن البنا

كشف الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - أن البعض رأى أن الحوار الذي أجراه مع "هند العياري" التي اتهمت طارق رمضان - حفيد مؤسس الإخوان - باغتصابها كان بمثابة خدمة للأخير .

وقال "الإبراشي" في برنامجه : "الناس انقمست حول الحوار .. البعض تعاطف مع هند العياري والبعض الآخر رأى أن الحوار قدم خدمة لطارق رمضان حفيد حسن البنا رغم أن هذا ليس دورنا .. نحن قدمنا حوارًا مهنيا ".

وأضاف: "سواء شايف إن هند العياري نصبت كمينا لطارق رمضان بمساعدة أجهزة مخابرات أو شايفها ضحية لذئاب بشرية يرتدون أقنعة الفضيلة ويتمسحون في الدعوى ، فاحنا وصلنا لعائلة طارق رمضان ودعوناهم للرد لأن هذه القضايا في غاية الأهمية لأن فيها قضايا اجتماعية واستخدام الدين إذا صحت .. لكن لو لم تكن صحيحة فهي فيها أن الأجهزة تصنع كمينًا لمن تريد أن تصطاده ".

وعرض "الإبراشي" مقطعا للفتاة ، قال فيه إنه مقطع مجمع للأسئلة التي رفضت أن ترد عليها ، مؤكدا أن الفتاة رفضت أن ترد على سؤال كالتالي : "لماذا استكملت المبيت في غرفة طارق رمضان بعد أن قام باغتصابها ، ولماذا لم تصرخ لاستدعاء العاملين بالفندق" ، مؤكدة أنها مسائل تتعلق بسرية التحقيقات .

الفيديو:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مذبحة الكيماوي في "دوما" .. شاهد ومشهود

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على شخص أشعل النيران في 4 مساجد
» ياباني يحبس نجله في قفص لمدة 20 سنة .. ما السر؟
» تعرف على الدولة التي مازالت تعبد زوج ملكة بريطانيا
» صحيفة إيرانية: 5 مليون شخص بطهران ينامون جوعى
» خبير يكشف آخر تطورات العملية الشاملة بسيناء
» عمرو أديب يفتح النار على وزير قطاع الأعمال
» «عباس»: ننتظر رد مصر
» حقيقة الاستغناء عن العمالة في شركات البترول
» قانون سحب الجنسية يهدد إعلاميّ الإخوان بالخارج
» اطلاع الأمن على بيانات عملاء «أوبر وكريم»
» رصاص الاحتلال تحرم شابا من ساقه الاصطناعية

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)