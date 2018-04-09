» ياباني يحبس نجله في قفص لمدة 20 سنة .. ما السر؟

09 أبريل 2018 - 08:10 ص

ألقت الشرطة اليابانية القبض على أب قام باحتجاز نجله لمدة 20 سنة داخل قفص ضيق في إحدى المناطق غرب البلاد.



وقال المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس، إن يوشيتاني ياماساكي (73 عاما)، أوقف لاحتجازه ابنه البالغ حاليا 42 عاما، بجانب المنزل العائلي في مدينة ساندا في منطقة هيوغو، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

ونقلت قناة "أن أتش كاي" الحكومية، عن الوالد قوله لأحد الموظفين البلديين: "أرغمت ابني على العيش في داخل القفص على مدى أكثر من عشرين عاما، لأنه كان يعاني مشكلات عقلية وكان سلوكه متهورا".

وأشارت إلى أن الوالد أكد أنه كان يطعم ابنه ويسمح له بالاستحمام بين الوقت والآخر، مبينة أن الابن كان محتجزا داخل قفص خشبي بعلو متر وعرض 1.8 متر.

وبحسب القناة الحكومية اليابانية، يعاني الابن الذي لم تكشف هويته من مشكلات في الظهر، غير أن حالته مستقرة.