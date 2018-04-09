  • الإثنين 09 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:43 ص
بحث متقدم
أديب

يوسف الحسيني يقتحم استوديو "أديب" لسبب غير متوقع

محمد صلاح

منافس "صلاح" على لقب الهداف: لا أستطيع إيقافه

الإبراشي

الإبراشي: قدمت خدمة لحفيد حسن البنا بما فعلته أمس

برهامي

عيّن برهامي مستشارًا لك بدلا من فاروق الباز الذي لا يفهم

لعبة الحوت الأزرق

التفاصيل الكاملة لآخر ضحايا "الحوت الأزرق"

حماس

رد ناري لـ"حماس" على تهديدات "أبو مازن"

تنظيم داعش

"المسلماني" يكشف أخطر معلومة عن بقايا "داعش"

عمرو أديب

"أديب": "احنا عار وفي الدرك الأسفل من الإنسانية"

أعضاء الحركة المدنية

«الحركة المدنية» تدعو لحوار مجتمعي حول 9 تحديات

مرسي

القضاء ينصف «مرسى»

ياباني يحبس نجله في قفص لمدة 20 سنة .. ما السر؟

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

ياباني يحتجز ابنه 20 عامًا في قفص

#

ياباني يحتجز نجله في قفص 20 عاما

#

انقطاع الكهرباء يهدد المرضى بمستشفيات فلسطين

#

مفاجأة.. قطر تحصل على امتيازات في إدارة حقل «ظهر»

رجل ياباني

ألقت الشرطة اليابانية القبض على أب قام باحتجاز نجله لمدة 20 سنة داخل قفص ضيق في إحدى المناطق غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس، إن يوشيتاني ياماساكي (73 عاما)، أوقف لاحتجازه ابنه البالغ حاليا 42 عاما، بجانب المنزل العائلي في مدينة ساندا في منطقة هيوغو، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

ونقلت قناة "أن أتش كاي" الحكومية، عن الوالد قوله لأحد الموظفين البلديين: "أرغمت ابني على العيش في داخل القفص على مدى أكثر من عشرين عاما، لأنه كان يعاني مشكلات عقلية وكان سلوكه متهورا".

وأشارت إلى أن الوالد أكد أنه كان يطعم ابنه ويسمح له بالاستحمام بين الوقت والآخر، مبينة أن الابن كان محتجزا داخل قفص خشبي بعلو متر وعرض 1.8 متر.


وبحسب القناة الحكومية اليابانية، يعاني الابن الذي لم تكشف هويته من مشكلات في الظهر، غير أن حالته مستقرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مذبحة الكيماوي في "دوما" .. شاهد ومشهود

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على شخص أشعل النيران في 4 مساجد
» ياباني يحبس نجله في قفص لمدة 20 سنة .. ما السر؟
» تعرف على الدولة التي مازالت تعبد زوج ملكة بريطانيا
» صحيفة إيرانية: 5 مليون شخص بطهران ينامون جوعى
» خبير يكشف آخر تطورات العملية الشاملة بسيناء
» عمرو أديب يفتح النار على وزير قطاع الأعمال
» «عباس»: ننتظر رد مصر
» حقيقة الاستغناء عن العمالة في شركات البترول
» قانون سحب الجنسية يهدد إعلاميّ الإخوان بالخارج
» اطلاع الأمن على بيانات عملاء «أوبر وكريم»
» رصاص الاحتلال تحرم شابا من ساقه الاصطناعية

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)