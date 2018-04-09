» القبض على شخص أشعل النيران في 4 مساجد

09 أبريل 2018 - 08:17 ص

قبضت الشرطة الأردنية على رجل قام بإشعال النار في أربعة مساجد بالعاصمة الأردنية عمان ، بعد محاولته الأخيرة التي استهدفت المصلين في صلاة الجمعة .



وبحسب موقع "عمّون"، فإن المواطن "المختل"، حاول إحراق أربعة مساجد في مناطق مختلفة بالعاصمة عمّان، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، بسبب مسارعة المصلين لإخماد الحريق.

وأوضحت أن آخر محاولات "المختل" كانت الجمعة، إذ كان ينتظر المصلين لبدء صلاتهم، ليقوم بإشعال النار في المسجد، قبل أن يلوذ بالفرار.

ونقلت "عمون" عن مصدر أمني، قوله إن من أقدم على هذه الأفعال، هو مختل عقليا فرّ قبل مدّة من مصحّة الأمراض النفسية.