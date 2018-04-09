يوسف الحسيني يقتحم استوديو "أديب" لسبب غير متوقع

09 أبريل 2018 - 08:29 ص

اقتحم الإعلامي يوسف الحسيني - المذيع بقناة "أون لايف" - ستوديو زميله الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "كل يوم" - وذلك من أجل الحصول على شطيرة "فسيخ".



وكان "أديب" يأكل الرنجة والفسيخ في برنامجه المذاع على محطة "ON E T" ، ويهتف قائلًا: "طبعا المحطة كلها اتلمت بسبب الريحة اللي جايبة لغاية أون سبورت" .. وهتف ضاحكًا : "ويوسف الحسيني شخصيا جاي" .. وسأله: "مين اللي ادالك الساندوتش دة؟".



وعلق "الحسيني" قائلًا: "الفسيخ دة بقى متعة .. زبدة .. احنا تلامتذك والله العظيم" .. ورد "أديب" ساخرًا: "أهلا وسهلا .. أول مرة أشوفك تجيلنا الاستوديو .. خير؟ .. عادة مبتعتبهاش .. عمره ما زارني مع إني أعرفه من قبل ما يبقى مذيع ".



الفيديو:





