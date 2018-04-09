تعزيزات أمنية لقوات الشرطة لتأمين احتفالات شم النسيم

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وزارة الداخلية

الداخلية

قوات الأمن

الميادين والمحاور الرئيسية

تامين احتفالات المواطنين

عززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تواجدها بمحيط الميادين والمحاور الرئيسية اليوم الإثنين، لتأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم.

وانتشرت قوات قتالية تجوب الشوارع لمراقبة الحالة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام، مع فحص العناصر المشتبه بهم جنائيًا وسياسيًا، فيما تكثف عناصر الشرطة النسائية، تواجدها بالمتنزهات والحدائق العامة والمسارح ودور السينما لضبط كل صور الخروج عن الإطار القانونى.

من جانبه قال اللواء نبيل عبادة مدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات، إن قوات الأمن ستلقى القبض على أى صاحب مركب منتهية رخصته أو مخالف شروط السلامة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف مدير الإدارة، أن هناك حملات تفتيشية على المراكب النيلية وبيان سلامة تراخيصها، والتنبيه على عدم ركوب أكثر من الحمولة المقررة، مضيفا أن هناك حملات تنفذ منذ 10 أيام استعدادا لاستقبال شم النسيم من بينها مراسى (القاهرة – الجيزة – القناطر – شبرا الخيمة).


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